В Киеве приняли решения не закрывать школы и детские сады на карантин. Решение о том, будет ли учебное заведение работать смогут принимать сами директора.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в своем Теlegram-канале.

"Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения", - сказано в сообщении.

Это решение должно позволить "с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало".

Между тем в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За прошедши сутки, 26 января, ковид обнаружили у 32 393 украинцев. На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом Ровенская область перешла в "красную" зону карантина, в скором времени к ней могут присоединиться Львовская и Винницкая области.

В связи со сложившейся ситуацией с ковидом в Украине Министерство образования порекомендовало перевести учеников 5-11 классов и ВУЗы на длительную удаленку.