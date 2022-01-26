Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует перевести учеников 5-11 классов (минимум две недели), а также все ВУЗы (с 27 января до 25 февраля) на удаленку в связи ухудшающимися показателями по коронавирусу.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

МОН направило учредителям и руководителям учебных заведений рекомендательные письма по организации образовательного процесса.

В них ведомство рекомендует:

организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учеников 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель;

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

При этом, несмотря на ситуацию с коронавирусом, ученикам 1-4 классов разрешается проводить занятия в очном режиме.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет. За прошедшие судки заболели больше 24 тысяч человек, в то время как днем ранее сообщалось о почти 20 тысячах инфицированных.

Также мы писали, что все школы Черновицкой области из-за вспышки коронавируса с пятницы уже ушли на дистанционку.