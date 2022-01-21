Во Львове рекордное число детей болеют коронавирусом и ОРВИ. Сейчас таких насчитывается почти 10 тысяч - такой динамики не было за всю пандемию. Об этом сообщил львовский мэр Андрей Садовый, передает Укринформ.

"Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такой страшной динамики мы здесь за два года еще не видели. Сегодня 27 тысяч детей не пришли в школу. Больных около 10 тысяч, а остальные целыми классами ушли на самоизоляцию. И по просьбе учителей и директоров школ отправляем на дистанционное обучение учеников 5-11 классов", - сказал Садовый.

По его словам, уже в понедельник будут обсуждать перевод на онлайн обучение и младшей школы.

По данным Львовского горсовета, у большинства заболевших детей установлен диагноз ОРВИ, а у более чем 400 подтвержден коронавирус.

Как рассказал Садовый, только вчера детская городская больница начала принимать больных с коронавирусом, а сегодня утром там уже было 23 ребенка. Сейчас в этом медучреждении развернули 30 коек с доступом к кислороду, однако при необходимости их увеличат до 100. Львовская областная больница "Охматдет", которая единственная в области принимала несовершеннолетних с COVID-19, переполнена. Хотя в городских больницах среди взрослого населения госпитализированы 304 человека.

"Отмечу, что сейчас по городу большое количество дворников заболело, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна и выглядит так, что это только начало. Мы анализируем динамику в европейских странах и ожидаем, что через полторы недели у нас будет пик", - добавил Садовый.

Напомним, в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Эпицентром снова стали западные регионы.

Как сообщалось, в Украине 4-й день растет заболеваемость ковидом. По данным на утро 21 января, впервые с ноября число новых случаев превысило 20 тысяч.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.

Также мы сообщали, что все школы Черновицкой области из-за вспышки коронавируса с пятницы ушли на дистанционное обучение.