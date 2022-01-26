В Верховной Раде Украины фиксируют увеличение количества заразившихся Covid-19. Поэтому на следующей пленарной неделе после открытия сессии и нескольких голосований парламент уйдет на карантин.

Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина - большое количество заболевших", - написал он.

Между тем, мы писали, что в Украине за сутки в два раза подскочило число госпитализаций пациентов с ковидом. Вчера в больницы попали 3 073 человека (днем ранее - 1 507 человек). Кроме того, продолжается стремительный рост заболеваемости Covid-19. За прошлые сутки в Украине выявили 24 321 случай коронавируса.

Также мы сообщали о том, что по данным на утро среды, 26 января, в оранжевой зоне карантина находятся 13 регионов Украины. Харьковская область, которая еще вчера была оранжевой, вновь стала желтой. На переход в красную зону претендуют уже два региона: Львовская и Винницкая области.

Кроме того, в МОЗ объяснили украинцам, когда следует делать тест на коронавирус.