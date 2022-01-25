В Евросоюзе вводят новые правила для туристов, путешествующих во время пандемии COVID-19. Теперь будет учитываться в первую очередь их индивидуальный санитарный статус, а не регион, в котором они живут. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 25 января.

Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где коронавирус циркулирует на очень высоком уровне.

"Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID-19, должен быть ключевым определяющим фактором", - говорится в пресс-релизе.

Такой подход будут примять к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.

Рекомендация странам-членам ЕС вступит в силу 1 февраля 2022 года вместе с подзаконным актом, вносящим поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19.

Туристов без цифрового сертификата ЕС на COVID, могут обязать пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

При этом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) продолжит публиковать карты регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения по "системе светофора" (зеленый, оранжевый, красный, темно-красный).

Государства ЕС должны принимать меры в отношении поездок в темно-красные районы и обратно. Они должны сдерживать несущественные поездки и требовать от лиц, прибывающих из этих районов, у которых нет сертификата о вакцинации или выздоровлении, пройти тест до отъезда и пройти карантин по прибытии.

Ранее "Страна" писала о том, что Великобритания отменит карантин и тесты для вакцинированных туристов с 11 февраля.

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