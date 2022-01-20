Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам-участникам отменить или ослабить ограничения на поездки между странами, поскольку такая меря является неэффективной в борьбе против коронавируса и ведет к экономическому и социальному стрессу. Такие рекомендации прозвучали на десятом заседании комитета по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

"Комитет был обеспокоен тем, что страны в случае ухудшения эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ отметили ситуацию с распространением штамма "омикрон". Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией ", - говорится в заявлении комитета.

ВОЗ рекомендует "отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он влечет за собой экономический и социальный стресс, с которым сталкиваются государства".

"Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, соответственно к наставлениям ВОЗ", - говорится в заявлении.

В организации считают, что власти стран могут принимать такие меры по снижению риска распространения инфекции, как масочный режим, тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Но и эти меры следует определять исходя из рисков и не создавать финансового бремени для путешественников.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.

Также мы сообщали, что Британия отменяет паспорта вакцинации, обязательное ношение масок и рекомендацию работать из дома.