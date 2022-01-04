С 2023 года въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен только при предварительной регистрации в новой системе ETIAS (Европейская система информации о путешествиях и авторизации).

Об этом сообщается в документах профильного агентства ЕС EU-LISA.

Систему должны были запустить с начала текущего года, но в Европейском Союзе приняли решение отложить ее запуск на начало 2023-го. Регистрация в ETIAS будет платной. При авторизации придется заплатить 7 евро и по 7 евро каждые три года за ее продление.

Хотя ETIAS и не рассматривается как прямой аналог визы (регистрация в ETIAS проходит в онлайне и значительно быстрее, чем в случае с получением визы), но для получения разрешения на въезд придется заполнить анкету-опросник (время, которое нужно будет потратить на заполнение анкеты, в Еврокомиссии оценили в двадцать минут), а документы кандидата на въезд будут проверены по базам Евросоюза на предмет правонарушений.

Напомним, это не первый раз, когда ввод системы ETIAS решают отложить на год. Ее должны были ввести еще в начале 2021 года.

Также сообщалось, что в прошлом году Совет ЕС ввел более тщательную проверку для тех, кто подает заявки на получение шенгенских виз.