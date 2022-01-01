Европейский Союз отложил запуск системы "ETIAS" до 2023 года, по которой путешественники из стран не членов ЕС должны оплачивать 7 евро для авторизации поездок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на документы профильного агентства ЕС EU-LISA.

"В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов (подтверждения доходов, статуса и т.п.). Кроме того, заявка не требует посещения визового центра, осуществляется онлайн, а в подавляющем большинстве случаев авторизация будет предоставлена ​​автоматически в течение считанных секунд или минут. Речь идет о заполнении анкеты-опросника. Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что по введенным данным в ЕС будут проверять время пребывания, совершение преступлений на территории ЕС, запреты на въезд и другие возможные ограничения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Совет ЕС и представители Европарламента предварительно согласовали правила подключения к базам данных новой системы автоматической выдачи разрешений на въезд для безвизовых путешественников.

Мы также сообщали о том, что Совет ЕС принял решение совершенствовании европейской Визовой информационной системы (VIS) и введении более тщательной проверки для тех, кто подает заявки на получение шенгенских виз.