По словам председателя Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, в среднем туристы находятся в нашей стране от 7 до 10 дней и тратят $929. Кроме того, она сообщила, что путешественники из ОАЭ во время пребывания в Украине в 2021 году в среднем тратили $2220 на человека, что, по данным Гостуризма, является самым высоким показателем среди представителей других стран.

Об этом Марьяна Олеськив написала в Facebook.

"Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2220 на человека. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1500), но это больше чем наши традиционные рынки. Канадцы тратили $1250, гости из США – $1125", - написала она.

Ранее мы писали о том, как в одном из дорогих отелей Карпат, где отдых в отеле обходится в 80 тысяч гривен, произошла драка между туристами и персоналом. Начался конфликт с того, что одна из отдыхающих назвала администратора "тупой овцой".

Также мы писали, что после закрытия Италии украинцы массово теряли деньги за купленные билеты и отели.