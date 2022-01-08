С 9 января Украина больше не входит в список стран зоны высокого Covid-риска для Германии, где недавно ужесточили карантинные правила. Это значит, что по отношению к путешественникам из Украины не будут применяться специальные меры. Теперь украинцы смогут пользоваться общими правилами въезда.

Об этом сообщает издание "DW" со ссылкой на Институт имени Роберта Коха (RKI).

Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для ФРГ с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от ковида. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

Те, кто имел право на въезд в ФРГ, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только спустя пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

С 9 января специальные правила не будут относиться к путешественникам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в Германию: все старше 6 лет обязаны предъявить негативный тест на Covid-19 или сертификат о полном курсе вакцинации, или справку о недавнем выздоровлении.

Между тем, ранее мы писали о том, что согласно условиям въезда в Австрию, на территорию страны могут попасть полностью вакцинированные от коронавируса или недавно переболевшие туристы. При этом те, кто сделал прививки препаратом CoronaVac, смогут попасть в страну, но не смогут заселиться в отель или зайти в ресторан.

"Страна" также писала о том, как 2022 году украинцы могут въезжать в разные страны ЕС.

