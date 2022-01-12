В одном из дорогих отелей Карпат, где отдых в отеле обходится в 80 тысяч гривен, произошла драка между туристами и персоналом. Начался конфликт с того, что одна из отдыхающих назвала администратора "тупой овцой".

Об этом рассказывается в сюжете "Окон".

По словам двух девушек, они приехали с компаний друзей отдыхать в Карпаты и ввосьмером заселились в отель. Проживание и завтрак обошлось им недешево - в 80 тысяч гривен.

Утром девушкам не понравился завтра, о чем они сообщили администратору гостиницы. На что та порекомендовала им в следующий раз выбрать другие блюда и ушла. Тогда одна из туристок обозвала сотрудницу гостиницы "тупой овцой".

Далее, по словам девушек, отдыхающие пошли на рецепцию отеля жаловаться на обслуживание и там у них завязался конфликт с персоналом, который перерос в драку. Якобы работница вышла из-за стойки и схватила туристку за волосы и тогда за девушек вступились парни, на которых набросились другие работники.

В результате на место происшествия вызвали полицию и медиков. После потасовки отдыхающих хотели выселить, не вернув деньги, но с помощью полиции им удалось остаться в гостинице.

Напомним, недавно в Карпатах отдыхал и президент Украины. Владимир Зеленский отдал предпочтение отелю Radisson Blu Resort Bukovel.

Также сообщалось, что Зе и Коломойский пересеклись в гостинице Буковеля, где президентский номер стоит более 100 000 грн в сутки.