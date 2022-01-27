Ровенская область перешла в красную зону карантина. Скоро могут "покраснеть" еще два региона
По данным на утро четверга, 27 января, в оранжевой зоне адаптивного карантина находятся 14 регионов Украины. Харьковская область, которая на день возвращалась в желтую зону, вновь стала оранжевой. Вместе с тем, Ровенская область сегодня перешла в красную зону карантина. К ней рискуют в ближайшее время присоединиться Львовская и Винницкая области.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная на сайте Министерства здравоохранения.
По состоянию на сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:
- Винницкая,
- Житомирская,
- Львовская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Волынская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Харьковская
- Одесская.
В Винницкой и Львовской областях уже более трех дней превышены сразу два коронавирусных показателя. В регионах превышен коэффициент выявления новых случаев заражения ковидом. При допустимом показателе до 20% в Винницкой области он сейчас составляет 21,1%, 23,7%, 26,6%, а во Львовской - 23,7%, 23,5%, 23,9% соответственно.
Кроме того в Винницкой области более трех дней превышен уровень госпитализаций пациентов с Covid-19, а во Львовской - динамика уровня госпитализаций. В Винницкой области он достигла сегодня показателя 68,3 (при пороговом значении до 60 на 100 тысяч человек). Позавчера и вчера было - 62,9 и 64,6. Во Львовской области динамика уровня госпитализаций (при пороговом значении до 50%) достигла показателей на протяжении трех дней - 74,4%, 60,3% и 52,3%. Таким образом, регионы скоро могут перейти в красную зону, в которой сейчас находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида. Впервые выявлено больше 30 тысяч заражений за день.
Также мы писали, что в Минобразования рекомендует перевести учеников 5-11 классов и ВУЗы на длительную удаленку на фоне роста новых случаев ковида.