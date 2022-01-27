По данным на утро четверга, 27 января, в оранжевой зоне адаптивного карантина находятся 14 регионов Украины. Харьковская область, которая на день возвращалась в желтую зону, вновь стала оранжевой. Вместе с тем, Ровенская область сегодня перешла в красную зону карантина. К ней рискуют в ближайшее время присоединиться Львовская и Винницкая области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:

Винницкая,

Житомирская,

Львовская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская,

Волынская,

Донецкая,

Закарпатская,

Харьковская

Одесская.

В Винницкой и Львовской областях уже более трех дней превышены сразу два коронавирусных показателя. В регионах превышен коэффициент выявления новых случаев заражения ковидом. При допустимом показателе до 20% в Винницкой области он сейчас составляет 21,1%, 23,7%, 26,6%, а во Львовской - 23,7%, 23,5%, 23,9% соответственно.

Кроме того в Винницкой области более трех дней превышен уровень госпитализаций пациентов с Covid-19, а во Львовской - динамика уровня госпитализаций. В Винницкой области он достигла сегодня показателя 68,3 (при пороговом значении до 60 на 100 тысяч человек). Позавчера и вчера было - 62,9 и 64,6. Во Львовской области динамика уровня госпитализаций (при пороговом значении до 50%) достигла показателей на протяжении трех дней - 74,4%, 60,3% и 52,3%. Таким образом, регионы скоро могут перейти в красную зону, в которой сейчас находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида. Впервые выявлено больше 30 тысяч заражений за день.

Также мы писали, что в Минобразования рекомендует перевести учеников 5-11 классов и ВУЗы на длительную удаленку на фоне роста новых случаев ковида.