Харьковская область вернулась в оранжевую зону. Фото: "Страна"

По данным на утро четверга, 27 января, в оранжевой зоне адаптивного карантина находятся 14 регионов Украины. Харьковская область, которая на день возвращалась в желтую зону, вновь стала оранжевой. Вместе с тем, Ровенская область сегодня перешла в красную зону карантина. К ней рискуют в ближайшее время присоединиться Львовская и Винницкая области. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:

  • Винницкая,
  • Житомирская,
  • Львовская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Харьковская
  • Одесская.

В Винницкой и Львовской областях уже более трех дней превышены сразу два коронавирусных показателя. В регионах превышен коэффициент выявления новых случаев заражения ковидом. При допустимом показателе до 20% в Винницкой области он сейчас составляет 21,1%, 23,7%, 26,6%, а во Львовской  - 23,7%, 23,5%, 23,9% соответственно.

Кроме того в Винницкой области более трех дней превышен уровень госпитализаций пациентов с Covid-19, а во Львовской - динамика уровня госпитализаций. В Винницкой области он достигла сегодня показателя 68,3 (при пороговом значении до 60 на 100 тысяч человек). Позавчера и вчера было - 62,9 и 64,6. Во Львовской области динамика уровня госпитализаций (при пороговом значении до 50%) достигла показателей на протяжении трех дней - 74,4%, 60,3% и 52,3%. Таким образом, регионы скоро могут перейти в красную зону, в которой сейчас находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

Минздрав обновил данные по карантинным зонам 27 января

Минздрав обновил данные по карантинным зонам 27 января

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида. Впервые выявлено больше 30 тысяч заражений за день.

Также мы писали, что в Минобразования рекомендует перевести учеников 5-11 классов и ВУЗы на длительную удаленку на фоне роста новых случаев ковида.

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