За прошедшие сутки, 29 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 24 508 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, среди зараженных COVID-19 есть 3378 детей и 444 медработника. Кроме того, за последние 24 часа:

Госпитализировали - 3692

Летальных исходов - 94

Выздоровели - 3145

Вместе с тем, согласно данным Минздрава, больше всего случаев заражения обнаружил во Львовской (3043), Житомирской (2013) и Хмельницкой (1883) областях.

Напомним, показатель суточных заражений в Украине приближается к пику – позавчера болезнь обнаружили у 37 351 человека, то есть в полтора раза больше, чем вчера. Это на 2 943 случая больше, чем днем до этого. Такие данные приводит Минздрав Украины.

"Страна" писала, что Ровенская область перешла в красную зону карантина, скоро могут "покраснеть" еще два региона.

Мы также сообщали, что высшие учебные заведения Киева, вслед за столичными школами, стали массово уходить на дистанционный формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом.