Обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV, о котором сообщили китайские ученые, оказался не новым. Он существует уже некоторое время.

Об этом пишет Телеграм-канал "РИА Новости".

Выявленный в Африке вирус родствен ближневосточному респираторному синдрому MERS-CoV, крупные вспышки которого были зафиксированы в 2012 и 2015. Но только сейчас стало известно о его особенной опасности: выяснилось, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут проникать в организм летучих мышей и человека, цепляясь за фермент ACE2, как это делает вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2.

Таким образом, NeoCoV сочетает в себе высокую смертность MERS-CoV (от него погибает в среднем каждый третий зараженный) и высокую скорость распространения нынешнего коронавируса SARS-CoV-2, говорят китайские исследователи. Однако в российском научном центре "Вектор" полагают, что названные китайцами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

Ранее "Страна" сообщала, что NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что за его распространением надо пристально следить, так как вирус может мутировать и после этого проникнуть в человеческую популяцию.

Также мы писали, что существует три разновидности штамма коронавируса "омикрон", который практически везде стал доминирующим.