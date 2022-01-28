В Украине - второй день подряд обновляется антирекорд по новым случаям ковида. Вчера коронавирус выявили у 34 408 человек.

Об этом 28 января в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, среди новых пациентов 5 341 ребенок и 808 медиков. В больницы в течение суток попали 3 342 человека. 144 пациента с коронавирусом умерли. Выздоровели 6 142 человека.

Вчера прививку от ковида в Украине сделали 81 098 человек. 28 185 из них получили первую дозу вакцины, 27 228 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку получили 705 человек, бустерную - 24 980 жителей нашей страны.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 980 610 случаев коронавируса. Выздоровели 3 608 094 человека. 99 882 случая ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 27 января, Ровенская область перешла в красную зону карантина, скоро могут "покраснеть" еще два региона.

Также мы сообщали, что в Украине сократили минимальный срок получения бустерной прививки от ковида. Теперь ее можно сделать спустя три месяца после прохождения полного курса вакцинации.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, как вакцинация от коронавируса влияет на способность иметь детей.