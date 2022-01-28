Кабмин изменил сроки получения бустерной дозы вакцины от коронавируса. Теперь ее можно получить не через полгода, а уже через три месяца после второй прививки.

Об этом идет речь в постановлении правительства №45 от 19 января.

Этим документом Кабмин сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от Covid-19 со 180 до 90 дней. Также установлен максимальный срок при получении бустерной дозы – 270 дней. Он будет применяться и при вакцинации одной вакциной, и при смешанных схемах вакцинации.

Кроме того, постановление предусматривает, что при формировании ковид-сертификата после введения бустерной дозы в него будут вноситься соответствующая отметка - "booster/бустер".

Напомним, 6 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, который предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всеми украинцами, достигшим совершеннолетия. Бустерная доза вакцины предназначена для усиления защиты от Covid-19 и колется спустя время после полного курса вакцинации.

Также мы писали о том, что Зеленский анонсировал, что за бустерную прививку будут выдавать ещё по 500 гривен.