В Украине бустерную прививку от коронавируса можно сделать на 18 вокзалах. Список
Бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине можно получить не только в центрах вакцинации, но и на вокзалах в 18 городах страны.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Бустерную прививку можно сделать на вокзалах в таких городах:
- Киев - ежедневно с 08:00 до 23:00;
- Днепр - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;
- Львов - ежедневно с 15:00 до 18:00;
- Одесса - с 09:00 до 15:00 (кроме субботы и воскресенья);
- Винница - ежедневно 09:00 до 14:00;
- Запорожье - ежедневно с 08:00 до 20:00;
- Николаев - с 11:00 до 16:00 по четным дням;
- Сумы - вторник и четверг с 12:00 до 15:00;
- Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;
- Ровно - ежедневно с 09:00 до 14:00;
- Хмельницкий - ежедневно с 10:00 до 16:00;
- Кривой Рог - вторник с 08:00 до 12:00;
- Коростень - с 08:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья);
- Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и
- воскресенье с 09:00 до 14:00;
- Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;
- Коломыя - пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 - 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00
- (пер. 14:00 - 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00;
- Ковель - ежедневно с 10:00 до 18:00;
- Шепетовка - с 09:00 до 12:00 (кроме субботы и воскресенья).
Также в компании уточнили, что всего с момента старта вакцинации на вокзалах удалось привить более 121 тысячи человек.
Ранее мы писали, что в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что регулярные бустерные прививки от коронавируса могут ослабить иммунную систему и утомить людей.
Также "Страна" сообщала, что Moderna вслед за Pfizer также выпустит бустер против "Омикрона".
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