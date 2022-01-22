Бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине можно получить не только в центрах вакцинации, но и на вокзалах в 18 городах страны.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Бустерную прививку можно сделать на вокзалах в таких городах:

Киев - ежедневно с 08:00 до 23:00;

Днепр - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;

Львов - ежедневно с 15:00 до 18:00;

Одесса - с 09:00 до 15:00 (кроме субботы и воскресенья);

Винница - ежедневно 09:00 до 14:00;

Запорожье - ежедневно с 08:00 до 20:00;

Николаев - с 11:00 до 16:00 по четным дням;

Сумы - вторник и четверг с 12:00 до 15:00;

Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;

Ровно - ежедневно с 09:00 до 14:00;

Хмельницкий - ежедневно с 10:00 до 16:00;

Кривой Рог - вторник с 08:00 до 12:00;

Коростень - с 08:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья);

Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и

воскресенье с 09:00 до 14:00;

Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;

Коломыя - пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 - 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00

(пер. 14:00 - 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00;

Ковель - ежедневно с 10:00 до 18:00;

Шепетовка - с 09:00 до 12:00 (кроме субботы и воскресенья).

Также в компании уточнили, что всего с момента старта вакцинации на вокзалах удалось привить более 121 тысячи человек.

Ранее мы писали, что в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что регулярные бустерные прививки от коронавируса могут ослабить иммунную систему и утомить людей.

Также "Страна" сообщала, что Moderna вслед за Pfizer также выпустит бустер против "Омикрона".