Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр науки и образования Сергей Шкарлет сделали бустерную дозу вакцины от COVID-19. Они призвали вакцинироваться всех, у кого прошло более полугода с момента второй вакцинации.

Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Вместе с коллегами из Кабинета министров Украины получил свою бустерную дозу антиковидной вакцины. От моей второй прививки прошло более 6 месяцев, поэтому воспользовался возможностью получить дополнительную защиту от коронавирусной болезни", - написал он.

При этом Ляшко добавил, что базовый курс прививки он сделал вакциной AstraZeneca, а бустерную дозу, согласно рекомендациям НТГЭИ - мРНК вакциной.

"Я выбрал Moderna", - написал он, призвав всех вакцинироваться от коронавируса.

Его поддержал министр науки и образования Сергей Шкарлет, который также сегодня вакцинировался.

"Сам вакцинировался и всех приглашаю", - написал он в Telegram.

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что регулярные бустерные прививки от коронавируса могут ослабить иммунную систему и утомить людей.

Помимо этого, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока не существует.