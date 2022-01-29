Вслед за сообщением о рекордном числе заболевших коронавирусом в Украине, о новом коронавирусном рекорде сообщили и в РФ. За прошедшие сутки в России количество зараженных коронавирусом возросло на 113 122 человека. Это абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

Так, за последние 24 часа в России:

Госпитализировали – 14 570 человек;

Летальных случаев – 668;

Выздоровели – 30 010 пациентов.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Москве (26 488), а также в Санкт-Петербурге (14 939) и Московской области (10 725).

Напомним, в Украине сегодня также рекорд заболеваемости коронавирусом - за последние 24 часа болезнь обнаружили у 37 351 человека. Это на 2 943 случая больше, чем днем до этого.

Предыдущий коронавирусный рекорд был зафиксирован вчера - тогда чиновники сообщили о заражении 34 408 человек. А 27 января Минздрав отчитался о заражении 32 393 украинцев.

Также "Страна" писала, что Ровенская область перешла в красную зону карантина, скоро могут "покраснеть" еще два региона.

Мы также сообщали, что высшие учебные заведения Киева, вслед за столичными школами, стали массово уходить на дистанционный формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом.