Заболеваемость выходит на пик. В Украине новый антирекорд по количеству заражений Covid-19
Показатель суточных заражений в Украине приближается к пику – за последние 24 часа болезнь обнаружили у 37 351 человека. Это на 2 943 случая больше, чем днем до этого. Такие данные приводит Минздрав Украины.
Так, среди заболевших есть 5 341 ребенок и 806 медработников. Кроме того, за последние 24 часа:
- Госпитализировали – 3 340 человек
- Летальных случаев – 149
- Выздоровели – 7 163
- Согласно данным Минздрава, больше всего случаев заражения было обнаружено в Ивано-Франковской (2 572), Одесской (2 598) областях и Киеве (2418).
Напомним, предыдущий коронавирусный рекорд был зафиксирован вчера - тогда чиновники сообщили о заражении 34 408 человек. А 27 января Минздрав отчитался о заражении 32 393 украинцев.
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