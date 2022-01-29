Показатель суточных заражений в Украине приближается к пику – за последние 24 часа болезнь обнаружили у 37 351 человека. Это на 2 943 случая больше, чем днем до этого. Такие данные приводит Минздрав Украины.

Так, среди заболевших есть 5 341 ребенок и 806 медработников. Кроме того, за последние 24 часа:

Госпитализировали – 3 340 человек

Летальных случаев – 149

Выздоровели – 7 163

Согласно данным Минздрава, больше всего случаев заражения было обнаружено в Ивано-Франковской (2 572), Одесской (2 598) областях и Киеве (2418).

Напомним, предыдущий коронавирусный рекорд был зафиксирован вчера - тогда чиновники сообщили о заражении 34 408 человек. А 27 января Минздрав отчитался о заражении 32 393 украинцев.

Также "Страна" писала, что Ровенская область перешла в красную зону карантина, скоро могут "покраснеть" еще два региона.

Мы также сообщали, что высшие учебные заведения Киева, вслед за столичными школами, стали массово уходить на дистанционный формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом.