Высшие учебные заведения Киева, вслед за столичными школами, стали массово уходить на дистанционный формат обучения в связи с ситуацией с коронавирусом.

В распоряжении "Страны" оказались соответствующие документы из Киевского национального торгово-экономического университета, Киевского национального экономического университета и Лингвистического университета.

При этом в КНЛЭУ на дистанционный формат обучения переходят с 1 февраля.

В КНТЭУ дистанционный формат обучения вводят с 31 января по 28 февраля.

А в КНЭУ на дистанционку уходят с 7 февраля.

Между тем, в Украине с каждым днем ухудшается ситуация с коронавирусом и уже второй день подряд устанавливаются антирекорды по количеству новых случаев заражения выявленных за сутки.

На фоне сложившейся эпидемиологической ситуации Министерство образования порекомендовало перевести учеников средней и старшей школы и ВУЗы на дистанционный формат обучения.

Напомним, в КГГА позволили директорам учебных заведений самим решать переводить ли учебные заведения на удаленный формат обучения и закрывать или нет детские сады.