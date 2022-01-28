В Министерстве здравоохранения Украины не исключают возможности отмены карантина в стране. Глава ведомства Виктор Ляшко озвучил условие, при соблюдении которого можно будет решиться на такой шаг.

Об этом министр заявил, выступая в Раде в пятницу, 28 января.



По словам Ляшко, нужно разъяснять преимущества вакцинации тем, у кого еще есть сомнения и достигать такого уровня иммунизации, как, например, в Великобритании.

"Сейчас мы наблюдаем за их результатам отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине", - заявил он.

Напомним, Великобритания отменила паспорта вакцинации от коронавируса, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома. А словам премьера, Бориса Джонсона, Британия вероятно не будет продлевать режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта.

Также с 11 февраля Великобритания отменит карантин и тесты для вакцинированных туристов.

Ранее "Страна" писала о том, что новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию от коронавируса.