Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что наиболее вероятными претендентами на переход на красный уровень карантинных ограничений, после того, как туда с 24 января переходит Ивано-Франковская область, являются Ровенская и Черновицкая области.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента на встрече Виктора Ляшко с журналистами в пятницу, 21 января.

"Ровенская и Черновицкая области – потенциальные кандидаты, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности", - рассказал Ляшко.

Глава Минздрава пояснил, что также и во Львовской области три дня подряд растет динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19, другие показатели пока не превышены, поэтому речь о переводе региона в красную зону пока не идет.

Министр сообщил, что с распространением штамма "омикрон" будет расти и количество госпитализаций.

"Нужно готовиться к стремительному росту количества случаев в день... Мы не можем сказать, что ожидаем малое количество госпитализаций. Количество госпитализаций будет большим, все равно нагрузка на медсистему будет... Но если будет большое количество вакцинированных, случаи будут не тяжелыми и потребуют меньше реанимационных мероприятий и кислородной терапии", - сказал Виктор Ляшко.

Министр добавил, что сейчас процент госпитализированных составляет 17%.

Ранее "Страна" публиковала новую карту цветных карантинных зон в Украине.

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