В Украине в оранжевой зоне карантина уже 16 регионов. Две области вскоре могут перейти в красную
По данным на утро пятницы, 27 января, в красной зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. К ним рискуют в ближайшее время присоединиться еще два украинских региона.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.
К оранжевой зоне сегодня присоединились Волынская, Донецкая, Запорожская и Черкасская области. Теперь там 16 областей:
- Винницкая,
- Волынская
- Житомирская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская,
- Львовская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Волынская,
- Закарпатская,
- Харьковская.
По данным ведомства, под угрозой попадания в красную зону следующие Винницкая и Львовская области. На протяжении трех дней в этих регионах превышены допустимые коронавирусные показатели. В частности, динамика уровня госпитализаций (она выше порогового значения 60 на 100 тысяч человек), коэффициент выявления новых случаев ковида (при норме до 20%) и динамика уровня госпитализаций (при пороговом значении до 50%).
Остальные семь регионов пока находятся в желтой области.
Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по новым случаям ковида. За сутки выявлено 34 408 заражений.
Также мы писали, что в Минздраве не исключают введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".