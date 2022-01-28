По данным на утро пятницы, 27 января, в красной зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. К ним рискуют в ближайшее время присоединиться еще два украинских региона.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

К оранжевой зоне сегодня присоединились Волынская, Донецкая, Запорожская и Черкасская области. Теперь там 16 областей:

Винницкая,

Волынская

Житомирская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Львовская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская,

Черкасская,

Волынская,

Закарпатская,

Харьковская.

По данным ведомства, под угрозой попадания в красную зону следующие Винницкая и Львовская области. На протяжении трех дней в этих регионах превышены допустимые коронавирусные показатели. В частности, динамика уровня госпитализаций (она выше порогового значения 60 на 100 тысяч человек), коэффициент выявления новых случаев ковида (при норме до 20%) и динамика уровня госпитализаций (при пороговом значении до 50%).

Остальные семь регионов пока находятся в желтой области.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по новым случаям ковида. За сутки выявлено 34 408 заражений.

Также мы писали, что в Минздраве не исключают введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".