Российский вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов заявил, что, если у человека в крови более 500 антител к коронавирусу, вызванная им инфекция будет протекать в легкой форме.

Об этом Сергей Нетесов рассказал в интервью изданию "360" в субботу, 29 января.

"По оценкам ряда научных публикаций, если уровень выше 500, то человек на 99% тяжело не заболеет при инфицировании вариантом "дельта" и у него не будет смертельного исхода", - пояснил специалист.

Нетесов добавил, что у тест-систем, определяющих уровень иммунного ответа, разная чувствительность: верхний порог начинается от 500 антител на мл и достигает 7000.

"То есть выше 500 - это хорошо, ниже 200 - надо вакцинироваться", - подытожил вирусолог.

Ранее мы писали, что ВОЗ добавила в список лекарств от ковида два новых препарата, которые снижают летальность и потребность в ИВЛ.

Также "Страна" сообщала, что ученые из ЮАР считают, что те, кто переболел новым штаммом ковида "омикрон", с меньшей вероятностью рискуют заразиться разновидностью коронавируса "дельта".

Кроме того, мы информировали, что украинский врач Евгений Комаровский озвучил главные различия штаммов "дельта" и "омикрон".