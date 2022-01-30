В России десятый день подряд фиксируют рекорд заражения коронавирусом
В воскресенье, 30 января, в России зафиксировали новый рекорд заболеваемости на коронавирус. За сутки болезнь подтвердилась у 121 тысячи человек. Об этом сообщают данные оперативного штаба борьбы с коронавирусом.
Так, болезнь подтвердилась у 121 228 человек. Выздоровели от болезни 28 944 россиян. А госпитализировать пришлось 9 883 человека. Скончались 617 пациентов.
Больше всего случаев заражения обнаружили в Москве (24030), а также в Санкт-Петербурге (17833) и Московской области (11434).
Уточним, что нынешний показатель является наибольшим с начала пандемии. Кроме того, в России каждый день регистрируют новые рекорды суточных приростов заболевания на коронавирус.
За последние 10 дней ситуация с заражением в РФ выглядит так:
- 20 января – 38 850 заболевших за сутки;
- 21 января – 49 513;
- 22 января – 57 212;
- 23 января – 63 205;
- 24 января – 65 109;
- 25 января – 67 809;
- 26 января – 74 692;
- 27 января – 88 816;
- 28 января – 98 040;
- 29 января – 113 122.
Напомним, вслед за сообщением о рекордном числе заболевших коронавирусом в Украине, о новом коронавирусном рекорде сообщили и в РФ. За прошедшие сутки в России количество зараженных коронавирусом возросло на 113 122 человека. Это абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии.