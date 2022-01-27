Байден "сдал" Украину еще в июне?

Все пазлы мировой политики должны, наконец, встать на свои места. Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление, которое объясняет все происходящее в последние несколько месяцев. Он сообщил, что еще в июне прошлого года в Женеве Джо Байден пообещал Владимиру Путину, что Штаты заставят Украину выполнить Минские соглашения.

"Западные кураторы украинского режима заверяли нас – в том числе американцы, кстати сказать, на встрече Путина с Байденом в июне в Женеве, – что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса", – объявил Лавров.

Конечно, такого заявления следовало бы ожидать, в первую очередь, от Белого дома. Глава МИД России – это, так сказать, представитель "страны-агрессора", которому в Украине не доверяют. Но это официальное заявление, и реагировать на него придется – и Вашингтону, и Киеву. Так что есть надежда, что информационный туман вокруг Украины, наконец, прояснится, и события последних месяцев получат реальное объяснение.

Впрочем, на самом деле даже неважно, как отреагируют Белый дом и Банковая: заявление Лаврова внушает доверие уже потому, что оно объясняет все. Мировые СМИ неделями гадали – договорились о чем-то Байден и Путин во время телефонного разговора в декабре или нет, а оказалось, что и гадать не нужно было: все договоренности состоялись еще в июне прошлого года.

Отталкиваясь от этой исходной точки, можно реконструировать события за последние полгода, и все действительно становится на свои места. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в конце лета – это вовсе не знак внимания к союзнику, а вызов на ковер с зачитыванием требований. В течение двух месяцев Зеленский требования не выполняет – и начинается информационная атака ("Россия вот вот нападет"), в которую включаются все ведущие мировые СМИ. Банковая сопротивляется, русские не понимают в чем дело – и Байден в декабре звонит Путину, чтобы объяснить суть кампании и попросить присоединиться к ней. После чего начинается январское нагнетание уже с обеих сторон, которое уже обваливает гривну.

В таком – правда, несколько упрощенном – изложении событий слабых мест нет. И потому украинскому обществу нужно требовать ответа от Зеленского на главный вопрос: собирается ли он выполнять требования главных международных партнеров или будет в одиночку воевать против всего мира, жертвуя украинской экономикой и стабильностью украинской валюты?

Энергетический кризис: теперь по всем направлениям

Информационная атака со стороны США, приведшая к бегству инвесторов из Украины, – не единственное несчастье, которое преследует страну в последние месяцы. Газовый кризис и кризис на рынке электроэнергии, хотя и не зависели от Штатов, начались ровно в то же время – в середине осени. А теперь, в январе, все объединилось в глобальный энергетический кризис, поскольку к газу, углю и электричеству прибавилась нефть.

Вчера ее цена преодолела планку в 90 долларов – впервые с 2014 года. Сложно сказать, насколько велик в этой цене политический фактор, но можно констатировать однозначно: в отличие от 2014 года, Белый дом не предпринимает никаких мер для обвала нефтяного рынка. Да и не имеет больше рычагов для этого, поскольку с декабря 2016 года Саудовская Аравия играет в собственную игру, перестав быть американским киллером на нефтяном рынке.

Параллельно с этим в Украине вновь начались проблемы с электроэнергией. Здесь не нужно искать причины в "мировом зле" – просто выяснилось, что ставка на атомную энергетику, которую сделала Банковая, себя не оправдала. В последние дни один за другим стали отключаться энергоблоки Запорожской и Ровенской АЭС, а вслед за этим пришлось просить помощи у Белоруссии и России. Пока еще эту помощь получить можно, но Украина по политическим причинам хочет сама себя лишить такой возможности. А будет ли возможность запрашивать помощь у ЕС и по какой цене – это пока вопрос.

Кстати, очередной энергокризис наглядно продемонстрировал, что возможности Украины в производстве электроэнергии крайне ограничены – а значит, нелепой фантастикой выглядят планы по превращению нашей страны в крупнейшего экспортера водорода (в производстве которого электричество – ресурс номер один).

Впрочем, это все настолько далекие и несерьезные планы, что сегодня о них никто и не думает. Сегодня все мысли об одном: сможет ли Украина в условиях глобального энергетического кризиса дотянуть до конца нынешней зимы.

Коронавирус: антирекорд-2022

И еще один кризис, поджидающий страну в последний зимний месяц, – очередная волна коронавируса. Вчера был установлен эпидемический антирекорд 2022 года – более 24 тысяч новых заболевших, что совсем близко к абсолютному антирекорду, установленному в ноябре, – 27 тысячам. Но в данном случае есть основания говорить о том, что вчерашние 24 тысячи – это только начало, и все осенние показатели будут перекрыты "с запасом".

Правда, у вчерашнего показателя есть одно существенное отличие от осенних: количество умерших за сутки – 141 человек, в то время как в октябре-ноябре этот показатель колебался у отметки 500-700.

То есть, как видим, штамм омикрон все же менее опасен для людей. Хотя, увы, приравнивать его к гриппу будет явным преувеличением. За вчерашний день количество госпитализированных выросло в два раза – и можно прийти к выводу, что показатели наполненности ковидных отделений в феврале будут высокими, несмотря на относительную безопасность омикрона. Просто если заболеваемость достигнет отметок в 50-60 тысяч человек в сутки, то даже небольшой процент тяжелых больных составит значительную цифру.

А уровень в 50-60 тысяч – это именно то, о чем сейчас предупреждают ученые. И он вполне реален, поскольку все уже убедились, что омикрон гораздо заразнее своих предшественников. Больше того, он не щадит и вакцинированных, причем привитые часто болеют вовсе не в легкой форме – хотя и, как правило, не попадают в ковидные отделения.

В общем, есть все основания говорить о том, что февраль будет тяжелым. И надеяться, что коронавирусная волна не совпадет с энергетическим кризисом, и больницы не окажутся без электроэнергии, а переполненные больными многоквартирные дома – без отопления.

Уволит ли Банковая главу Нацбанка?

Умение Банковой работать в кризисном режиме пока разочаровывает. Вчера пошли активные слухи о том, что президент собирается уволить главу Нацбанка Кирилла Шевченко, и это очень плохая новость для финансового рынка, который и без того переживает тяжелые времена.

Поговаривают, что одна из главных причин недовольства Банковой – повышение учетной ставки с 9 до 10%, которое было сделано без согласия президента. Однако вряд ли есть иное решение в ситуации, когда инфляция зашкаливает, да еще и рынки внешних заимствований фактически закрыты.

Безусловно, никому не нравится и то, что курс гривны к доллару уже дошел почти до 29 гривен, однако очевидно и другое: вины Нацбанка в оттоке инвестиций нет (зато есть вина Банковой!), а в сложившейся обстановке нынешнее руководство действует более профессионально, чем его предшественники.

Несмотря на продолжающееся падение нацвалюты, все это не принимает характер паники, как было в марте прошлого года или в печальной памяти феврале 2015-го. Да и резервы, которые тратятся на поддержание гривны, – это те доллары, которые НБУ весь прошлый год выкупал, не давая нацвалюте укрепиться выше 26 грн за доллар.

Поэтому президенту сейчас лучше заняться не сменой руководства Нацбанка (которая может спровоцировать панику), а глобальными политическими вопросами, от которых на самом деле зависит – закончится давление на гривну или нет.

"Северный поток – 2" все-таки готовят к сертификации

Компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Практически в открытую говорится о том, что такая структура нужна для создания видимости независимого оператора "Северного потока – 2", что является необходимым условием сертификации газопровода.

Таким образом, создается впечатление, будто "Газпром" уступил требованиям Евросоюза ради того, чтобы "СП–2" заработал. И в эту версию вполне можно поверить, если не брать в расчет одну деталь: о том, что подобная дочерняя структура может быть создана, Nord Stream 2 AG заявляла еще в июне прошлого года – за два месяца до окончания строительства газопровода. А если вспомнить это, то возникает вопрос: почему Nord Stream 2 AG (а говоря проще – "Газпром") тянул с решением в течение восьми месяцев?

Такое затягивание времени явно было не случайным. И объяснение ему следует искать во всем том, что происходило на европейском спотовом рынке в течение именно этих восьми месяцев.

Как известно, рост цен на газ на этом рынке начался именно в июне. Тогда все посчитали, что имеют дело с аномалией, и просто перенесли планы по массовой закупке газа на август-сентябрь. А потом произошла катастрофа, которая продолжается до сих пор: уже почти полгода цена газа ниже 800-900 долларов не опускается.

На фоне этого появляются слухи о том, что "СП–2" не сертифицируют раньше мая, которые лишь подогревают ажиотаж на спотовом рынке – цены достигают отметки в 1700 долларов. И "Газпром" все это время не создает дочернюю компанию, чтобы ускорить сертификацию.

При этом он снимает сливки. Не в виде прямого дохода от спотового рынка, куда газ от российской компании почти не поступает, – а в виде прямых договоров, которые с ним заключают все (кроме Украины, конечно), у кого заканчивались старые. Прямых договоров на гораздо более выгодных условиях, чем прежние.

Однако зима постепенно подходит к концу. Сливки сняты, новых договоров, видимо, не предвидится, а потому можно уже и подготавливать сертификацию. Май – вполне нормальный срок.