Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее прокомментировал возможность поставок вооружения в "ЛДНР", заявил, что американцы в Женеве обещали России заставить Украину выполнить Минские соглашения. И, по его словам, если это произойдёт, то все будет нормально и никто никуда оружие поставлять не будет.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Западные кураторы украинского режима заверяли нас - в том числе американцы, кстати сказать, на встрече Путина с Байденом в июне (2021 года - Ред.) в Женеве, - что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут", - сказал Лавров.

"Позиция понятная. Вопрос лишь в том, что украинские власти не хотят выполнять Минские соглашения. И какой-то серьёзной угрозы для себя из-за этого не чувствуют.

В угрозу вторжения России они не верят. В угрозу военной активизации "ЛДНР" не верят тем более. Если после очередного обострения на Донбассе Россия признает "ЛДНР" они этому сильно обрадуются, так как будут похоронены Минские соглашения.

Единственное, что сейчас в реальности беспокоит Киев - это экономические последствия раздуваемой Западом военной паники (падение гривны и прочее).

Поэтому Банковая и соглашается совершать некие ритуальные движения в Нормандском формате, чтоб показать американцам, что процесс идёт и предвоенную истерию в СМИ пора прикручивать.

Но в реальности ничего из политической части Минских соглашений украинские власти выполнять не хотят.

Но, с другой стороны, пока и сильного давления со стороны Запада на Киев ещё не было. Если оно вдруг начнётся (что не факт), то настроения в Киеве могут поменяться", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что РФ должна оказать военную помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде "поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии".

Также сообщалось, что Лавров, когда его спросили, признает ли Россия "ДНР" и "ЛНР", если переговоры с США по гарантиям безопасности провалятся, заявил, что не будет спекулировать теме и напомнил про Минские соглашения.