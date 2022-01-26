Сергей Лавров. Фото: flickr.com/mfarussia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее прокомментировал возможность поставок вооружения в "ЛДНР", заявил, что американцы в Женеве обещали России заставить Украину выполнить Минские соглашения. И, по его словам, если это произойдёт, то все будет нормально и никто никуда оружие поставлять не будет.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Западные кураторы украинского режима заверяли нас - в том числе американцы, кстати сказать, на встрече Путина с Байденом в июне (2021 года - Ред.) в Женеве, - что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут", - сказал Лавров.

"Позиция понятная. Вопрос лишь в том, что украинские власти не хотят выполнять Минские соглашения. И какой-то серьёзной угрозы для себя из-за этого не чувствуют.

  1. В угрозу вторжения России они не верят.
  2. В угрозу военной активизации "ЛДНР" не верят тем более.
  3. Если после очередного обострения на Донбассе Россия признает "ЛДНР" они этому сильно обрадуются, так как будут похоронены Минские соглашения.

Единственное, что сейчас в реальности беспокоит Киев - это экономические последствия раздуваемой Западом военной паники (падение гривны и прочее).

Поэтому Банковая и соглашается совершать некие ритуальные движения в Нормандском формате, чтоб показать американцам, что процесс идёт и предвоенную истерию в СМИ пора прикручивать.

Но в реальности ничего из политической части Минских соглашений украинские власти выполнять не хотят.

Но, с другой стороны, пока и сильного давления со стороны Запада на Киев ещё не было. Если оно вдруг начнётся (что не факт), то настроения в Киеве могут поменяться", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее мы писали, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что РФ должна оказать военную помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде "поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии".

Также сообщалось, что Лавров, когда его спросили, признает ли Россия "ДНР" и "ЛНР", если переговоры с США по гарантиям безопасности провалятся, заявил, что не будет спекулировать теме и напомнил про Минские соглашения.

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