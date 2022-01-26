Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность оказания военной помощи "ЛДНР". Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что РФ исходит из того, что "Запад должен обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений".

Об этом пишет "Интерфакс" в среду, 26 января.

"Западные кураторы украинского режима заверяли нас - в том числе американцы, кстати сказать, на встрече Путина с Байденом в июне в Женеве, - что они добьются выполнения Киевом его обязательств по комплексу мер, который был в Минске в 2015 году подписан. Прежде всего, в том, что касается особого статуса Донбасса. Исхожу из того, что это обязательство на Западе лежит и он должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений. Тогда все вопросы отпадут. И я очень надеюсь, что так оно и будет", - сказал Лавров.

Вместе с тем, зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин допустил поставки оружия в "республики".

"Я допускаю вероятность того, что мы можем в рамках военно-технического ответа, а это один из пунктов наших предложений по гарантиям безопасности, провести данные действия - поставки отдельных видов вооружения в "ДНР" и "ЛНР", - сказал он, добавив, что речь в данном случае не идет о пересечении границы военнослужащими Вооруженных сил РФ".

Напомним, сегодня первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Российская Федерация должна оказать военную помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде "поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии".

Также мы писали о том, что Совет Государственной думы Российской Федерации принял решение рассмотреть проект обращения о признании "ДНР" и "ЛНР", который подготовила Коммунистическая партия России, в феврале.

После этого Лавров заявил, что не будет спекулировать теме, признает ли Россия "ДНР" и "ЛНР", если переговоры с США по гарантиям безопасности провалятся. И напомнил, что нынешний статус этих территорий - это реализация Минских соглашений.