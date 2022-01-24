Совет Государственной думы Российской Федерации принял решение рассмотреть проект обращения о признании "ДНР" и "ЛНР", который подготовила Коммунистическая партия России, в феврале.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на первого замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев.

"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление (обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР - Ред.) в феврале", - сказал Коломейцев.

Проект решения внесла оппозиционная фракция КПРФ. А потому изначально было две версии. Первая - это пиар самих коммунистов. Вторая - это согласованная с Кремлем линия.

Комментарии российской власти неоднозначны.

С одной стороны, Песков призывает не спекулировать на данной теме, а в Единой России говорят, что признание "ЛДНР" приведёт к фактическому выходу РФ из Минских соглашений, что прямо противоречит официальной линии Москвы, которая требует от Киева выполнения этих соглашений.

С другой стороны, спикер Госдумы Володин (один из ключевых лиц в российской власти) сказал, что нужно искать решение вопроса безопасности российских граждан в "ЛДНР".

То есть, судя по всему, пока у Москвы позиция примерно такая: на данном этапе стратегия - добиться выполнения Минских соглашений. Но если эти усилия не увенчаются успехом, тогда

Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о признании "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме, заявив, что в нынешней напряженной ситуации на Донбассе важно избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. По его мнению, авторы инициативы должны осознавать ответственность и не пытаться зарабатывать политические очки на такой "тонкой материи".

Кроме того, мы писали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что российский парламент на следующей недели рассмотрит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Между тем, напомним, что ранее представители "Единой России" говорили о неприемлемости данного обращения, так как оно будет означать выход РФ из Минских соглашений.