Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что российский парламент рассмотрит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР", которое внесла фракция КПРФ, на следующей неделе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом он дал понять, что в том или ином виде данное предложение Госдума может поддержать.

"Думаю, депутатов от "Единой России" (правящая партия, у которой большинство в Госдуме - Ред.) также беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории "ДНР" и "ЛНР". Мы видим игнорирование Минских соглашений Президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать", - заявил он.

Напомним, этот документ был подготовлен Коммунистической партией России. Признать "ДНР" и "ДНР" коммунисты предлагают по аналогии с Южной Осетией и Абхазией.

При этом ранее представители "Единой России" говорили о неприемлемости данного обращения, так как оно будет означать выход РФ из Минских соглашений. Однако сейчас, как видим, спикер Госдумы Володин (также представитель "Единой России") оценивает инициативу уже более позитивно.