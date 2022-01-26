Российская Федерация должна оказать военную помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде "поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии".

Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в эфире телеканала "Россия-24".

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать "Луганской" и "Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", - сказал Турчак.

Между тем, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это предложение правильным и согласился, что "надо им помочь".

Между тем, ранее мы писали о том, что Совет Государственной думы Российской Федерации принял решение рассмотреть проект обращения о признании "ДНР" и "ЛНР", который подготовила Коммунистическая партия России, в феврале.

Тем временем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о признании "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме, заявив, что в нынешней напряженной ситуации на Донбассе важно избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. По его мнению, авторы инициативы должны осознавать ответственность и не пытаться зарабатывать политические очки на такой "тонкой материи".

Кроме того, мы писали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что российский парламент на следующей недели рассмотрит обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Однако представители "Единой России" говорили о неприемлемости данного обращения, так как оно будет означать выход РФ из Минских соглашений.