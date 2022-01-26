Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что глава РФ не планирует контакты с руководителями "ДНР" - Денисом Пушилиным и "ЛНР" - Леонидом Пасечником.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Нет, сейчас таких планов нет", - ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, предполагаются ли в связи с обострением ситуации вокруг Украины телефонные контакты Путина с главами "ДНР" и "ЛНР".

Между тем, ранее мы писали о том, что Совет Государственной думы Российской Федерации принял решение рассмотреть проект обращения о признании "ДНР" и "ЛНР", который подготовила Коммунистическая партия России, в феврале.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал инициативу о признании "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме, заявив, что в нынешней напряженной ситуации на Донбассе важно избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию. По его мнению, авторы инициативы должны осознавать ответственность и не пытаться зарабатывать политические очки на такой "тонкой материи".

Между тем, напомним, что ранее представители "Единой России" говорили о неприемлемости данного обращения, так как оно будет означать выход РФ из Минских соглашений.