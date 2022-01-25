В Кремле уверены, что во время встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата", которая 26 января состоится в Париже, представитель России Дмитрий Козак донесет до собеседников озабоченность Москвы по поводу конфликта на Донбассе.

Об этом сказал Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Сегодня политсоветники собираются, о чем мы уже говорили. У них будет возможность в том числе и затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведет наши озабоченности до сведения своих собеседников по "нормандской четверке"", - сказал Песков.

Напомним, 26 января в Париже пройдет встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата". Германию на встрече представит внешнеполитический советник нового канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента страны Эммануэль Бонн, Россию - заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак, а Украину - глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, на встрече возобновят обсуждение конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что Кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде. Это было одним из условий России по организации встречи на уровне советников лидеров стран Нормандской четверки.