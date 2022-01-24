В России подтвердили, что встреча политических советников "нормандского формата" пройдет в Париже 26 января.

Об этом в понедельник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

"Переговоры политических советников "нормандского формата" пройдут 26 января в Париже", - подтвердил собеседник агентства.

Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что советники лидеров стран "нормандского формата" встретятся в среду, 26 января. По его словам, на встрече возобновится обсуждение конфликта на Донбассе.

Германию на встрече представит внешнеполитический советник нового канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента страны Эммануэль Бонн, Россию - заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак, а Украину - глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

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