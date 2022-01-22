Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что советники лидеров стран "нормандского формата" встретятся в среду, 26 января. По его словам, на встрече возобновится обсуждение конфликта на Донбассе.

Об этом чиновник сообщил в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", - заявил Ермак.

Между тем место проведения встречи все еще не раскрывается.

Германию на встрече представит внешнеполитический советник нового канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента страны Эммануэль Бонн, Россию - заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак, а Украину - глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

В центре дискуссий будет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, ранее Андрей Ермак анонсировал, что встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится до конца января.

Также мы писали, что Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на новом Нормандском саммите.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон совместно с Германией взялись инициировать проведение встречи в "нормандском формате" с целью поиска решений по урегулированию ситуации вокруг Украины.