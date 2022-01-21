Канцлер Германии Олаф Шольц отказал главе Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, который недавно отметил год своего президентства, в предложении провести в ближайшее время встречу, на которой планируют обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает издание "Spiegel".

По информации немецких СМИ, такое решение Шольца обусловлено его поездкой в Мадрид, а также многочисленными запланированными встречами и желанием присутствовать в Германии из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

По данным издания, США и ФРГ рассчитывают организовать встречу до середины февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, что Олаф Шольц считает, что создание отношений с Российской Федерацией является важным фактором, поэтому он планирует взять этот вопрос под контроль. Глава немецкого правительства намерен уже в январе встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы также сообщали о том, что Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" в скором времени проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. При этом он не уточнил уровень переговорщиков.