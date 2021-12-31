Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом на этом посту новогоднем обращении упомянул Украину. По его словам, напряженность вдоль российско-украинской границы вызывает глобальную озабоченность.

Об этом сообщает DW.

"Для безопасности в Европе, в довершение всего, незаменимо трансатлантическое сотрудничество. Что касается Украины, мы сталкиваемся здесь на данный момент с новыми вызовами. Нерушимость границ - большое благо, она не подлежит обсуждению", - сказал Шольц.

Канцлер Германии напомнил, что с 1 января 2022 года к Германии переходит председательство в G7.

"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагмана - флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил он.

По его мнению, голос Германии услышат только в том случае, если она будет "выступать в хоре со многими другими" нациями.

Напомним, Зеленский, Макрон и Шольц в середине декабря провели встречу в Брюсселе, они договорились продолжать работу в Нормандском формате.

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