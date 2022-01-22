Страны "нормандского формата" намерены уже на следующей неделе возобновить обсуждение конфликта на Донбассе.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, советники лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают проведение очной встречи в Париже уже на будущей неделе (предположительно во вторник, 25 января).

"Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу, после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности. О том, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" готовят первую за долгое время очную встречу, "Кооммерсанту" рассказали три информированных источника, знающих о ее подготовке. Официально объявить о встрече планируется в самое ближайшее время", - пишет издание.

Германию представит на встрече внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию и Украину — замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

В центре дискуссий будет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, ранее Андрей Ермак анонсировал, что встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится до конца января.

Также мы писали, что Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите.