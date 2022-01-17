Политические советники лидеров Нормандской четверки могут снова провести встречу в течение ближайших недель. На ней не будут обсуждать новые механизмы урегулирования конфликта, а сосредоточатся на существующих.

Об этом со ссылкой на информированный источник пишет "Интерфакс".

Встреча планируется на конец января - начало февраля, сообщил источник.

"На повестке обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы и не обсуждаются", - сообщает источник журналистов.

Напомним, 6 января замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Подмосковье.

Также мы писали, что 10 января встречу с советниками лидеров Франции и Германии провели Зеленский и Ермак. Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите.

Кроме того, сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц анонсировал встречу представителей Нормандской четверки, однако не сказал - каких.