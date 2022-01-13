В среду, 12 января, глава Офиса президента Андрей Ермак созвонился с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом Ермак сообщил в Twitter.

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации", - написал Ермак.

По его словам, речь также шла о важности дальнейшей работы Нормандской четверки (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Ценим неизменную поддержку США", - сообщил Андрей Ермак.

Напомним, на днях Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите.

Также мы писали о том, что после этого в Кремле заявили, что готовы договариваться о новой Нормандской встрече лишь после выполнения Киевом своих обязательств.

Кроме того, сообщалось, что 7 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна совместно с Германией инициирует на протяжении следующих нескольких недель проведение встречи в Нормандском формате.