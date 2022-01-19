Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что встреча политсоветников "нормандской четверки", которую ранее собирались инициировать глава Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, может состояться до конца января. Основная ее цель - поиск решений по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Об этом глава ОП заявил на встрече с журналистами.

"Я думаю, до конца месяца состоится встреча политических советников нормандского формата. На этой встрече может обсуждаться верификационный механизм с участием Германии и Франции по режиму прекращения огня", - сказал Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на Нормандском саммите. В Кремле же в ответ на это сказали, что готовы договариваться о новой нормандской встрече лишь после выполнения Киевом своих обязательств.

Немного позже Олаф Шольц заявил, что представители "нормандской четверки" в скором времени проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. Однако федеральный канцлер Германии не уточнил уровень переговорщиков.

Между тем, Владимир Зеленский также выступил инициатором проведения трехсторонних переговоров с участием российского президента Владимира Путина, заявив об этом главе Белого дома Джо Байдену. Однако в Кремле не увидели смысла в идее провести саммит лидеров США, РФ и Украины.