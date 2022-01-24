На сегодняшнем заседании правительства Кабмин Украины отозвал из Верховной Рады скандальный законопроект о переходном периоде (касательно неподконтрольных территорий Донбасса), который был им одобрен в августе прошлого года.

Напомним, что это было одним из условий России по организации встречи на уровне советников лидеров стран Нормандской четверки, которая планируется на среду, 26 января.

"Это решение не было неожиданным - об отзыве законопроекта ранее заявляла министр по делам оккупированных территорий Верещук. А Зеленский говорил, что голосовать за него не будут, потому что этого требует не только Россия, но и Франция с Германией.

Но это совершенно не трудная уступка со стороны украинских властей (тем более, что сам законопроект не имел никакого практического значения, а только пиаровское - подробнее о нем здесь).

Куда сложнее будет продвинуться по ключевому вопросу - о реализации политической части Минских соглашений", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что советники лидеров стран "нормандского формата" встретятся в среду, 26 января. По его словам, на встрече возобновится обсуждение конфликта на Донбассе.

Германию на встрече представит внешнеполитический советник нового канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Францию - дипломатический советник президента страны Эммануэль Бонн, Россию - заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак, а Украину - глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский заявил советникам Шольца и Макрона о готовности принимать "нужные решения" на новом Нормандском саммите.