Глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил, что проект обращения о признании "ДНР" и "ЛНР", который Госдума России рассмотрит в феврале, сейчас "очень своевременный". По его мнению, Украину подталкивают к эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Киев подталкивают к самоубийственному шагу — эскалации на Донбассе. Но что-то такое зреет и вот-вот проявится. Не случайно США, а за ними и их западные союзники начинают эвакуировать своих дипломатов из Киева. В этих условиях очень своевременно выглядит подготовка к признанию независимости народных республик Донбасса со стороны России", - заявил Константинов.

При этом он не отрицает, что если Москва признает независимыми так называемые "республики" Донбасса, то это будет означать выход РФ из Минских соглашений.

"Кто-то может сказать, что, кроме нас, и самих республик их и так никто не придерживается. Но тут уж — вопрос дипломатии, до какого момента мы будем все это терпеть. Но имеется и то, чего терпеть Россия точно не будет", - резюмировал Константинов.

Высказывания Константинова прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"В России все более активнее запускают тему, что в случае "нападения Украины на "ЛДНР" необходимо будет признать независимость "республик" по примеру того, как это произошло в 2008 году с Абхазией и Южной Осетией после атаки Грузии на Цхинвали. И тогда же напомним, были задействованы и российские войска.

Собственно, это подтверждает анализ, который мы давали - открытое вступление российской армии в боевые действия возможно лишь в случае атаки ВСУ на Донбассе. Но в таком случае это будет идти "в комплекте" с признанием "ЛДНР". Отметим, что Украина официально отрицает планы наступления на Донбассе".

Напомним, Коммунистическая партия России подготовила проект обращения к Путину о признании независимости "ЛДНР".

Также сообщалось, что Госдума рассмотрит проект обращения к Путину о признании "ЛДНР" в феврале.