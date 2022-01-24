В "ДНР" заявили, что ВСУ ведет подготовку к активным боевым действиям на Донбассе. По информации "народной милиции", Украина перебрасывает в зону ООС военнослужащих и вооружение.

Об этом сообщил "заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

По его словам, украинские военнослужащие в зоне ООС проводят мероприятия по подготовке к наступлению.

В частности, Басурин заявляет, что в подразделениях 1 отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53 и 54 механизированных бригад, 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находится в пунктах временной дислокации. По его словам, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков, с рекомендациями продолжить медикаментозное лечение в подразделениях, а в танковые батальоны прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники, проверки установки элементов динамической защиты на танки, восполнением боеприпасов и топлива.

Басурин заявил, что в районе Волновахи, Андреевки и Доброполья находятся экипажи танков и артиллерийских расчетов, осуществляющих подготовку вооружения и военной техники к боевому применению.

По его словам, на Донбасс прибыли военнослужащие 3 отдельного полка специального назначения ВС Украины, ранее прошедшие подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

Также Басурин сообщает, что 28 бригада ВСУ была укомплектована новобранцами, и начата ее переброска из Одесской области под предлогом учений.

Кроме того, он заявляет о подвозе к линии разграничения реактивных установок разминирования УР-77 и об усилении передовых подразделений и штурмовых групп ВСУ переносными установками разминирования УР-83П. Это позволяет оперативно создавать проходы в минных полях.

Напомним, ранее Россия предупредила о жестком ответе на наступление ВСУ на Донбассе.

Также мы писали, что ранее "ДНР" уже обвиняла Киев в подготовке к началу военной операции на Донбассе.