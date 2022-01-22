"Глава Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин заявил о наличии многотысячного военного контингента ВСУ у линии разграничения и постоянной переброске Киевом к границам "ДНР" военной техники.

Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Пушилина, "ДНР" наблюдает у линии соприкосновения на Донбассе около 120 тысяч украинских военных, а техника прибывает без перерыва.

"То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны - порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе 100 километров от границы с РФ, плюс-минус", - сказал политик.

Также он сообщил, что в "ДНР" поступает информация о присутствии у линии соприкосновения иностранных частных военных компаний (ЧВК). При этом он заметил, что 100% подтверждения этой информации нет.

Как писала "Страна", в конце декабря Пушилин заявил, что на территории Украины находится химическое оружие, и нет гарантий, что Киев не применит его на Донбассе.

На днях он сказал, что в "ДНР" готовы отреагировать на применение химоружия Киевом.

Также "глава ДНР" говорил, что невыполнение Киевом требований Минских соглашений позволяет "республикам" Донбасса самим определять свое будущее вне Украины. Он не исключил, что оно будет строиться по косовскому сценарию.