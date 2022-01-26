Полная зрада Белого дома

Украине уже многократно давали понять, что в случае российского вторжения ей не придется рассчитывать на реальную помощь со стороны Запада. Но вчерашнее заявление Белого дома превзошло все по уровню откровенности, доходящей до цинизма: "У президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину".

Конечно, можно сослаться на то, что позицию Джо Байдена озвучивала Дженнифер Псаки, известная своими резонансными высказываниями. Но в данном случае все было сказано настолько однозначно, что даже Псаки перепутать ничего не могла: нет намерений, нет интереса и нет желания (да и тем более, что сам Байден это же говорил уже неоднократно).

Интересно, что все это спикер Белого дома сказала буквально спустя несколько минут после того, как она же дезавуировала заявление секретаря украинского СНБО Алексея Данилова насчет того, что никакой российской агрессии не готовится: Псаки с Даниловым категорически не согласилась и убеждала, что русские готовятся напасть – разносторонне и мощно.

И какой же выглядит картина американского мира в свете этих двух заявлений, сделанных одновременно? У Вашингтона есть стратегический союзник, которого они сами убеждают, что Россия вот-вот нападет, однако при этом оказать этому стратегическому союзнику реальную помощь в отражении ожидаемой агрессии – нет ни намерений, ни желания. И даже интереса в этом тоже нет.

Конечно, в мировой истории бывали случаи, когда стратегические партнеры вот так кидали своих союзников. Но не было случая, когда даже на словах это делалось настолько откровенно. А потому уже всем очевидно: Белый дом намеренно демонстрирует Киеву, что он должен изменить собственную политику и перестать быть камнем преткновения в американо-российских отношениях. И становится даже любопытно: а что Джо Байден будет делать, если в Киеве его намеки так и не воспримут?

Есть ли полупустые палатки на украинско-российской границе?

В Киеве тем временем вчера все шло по уже накатанному сценарию. Очередное посольство (теперь уже канадское) объявило об эвакуации персонала и его семей, гривна на межбанковском рынке продолжала пике, а Владимир Зеленский публиковал очередной видосик, в котором объяснял украинцам, что паниковать ни к чему.

Разнообразие в эту привычную картину внес лидер парламентских "слуг" Давид Арахамия, включившийся в кампанию по опровержению агрессии. Повторять аргументы Данилова ему, видимо, было не с руки, поэтому Арахамия включил фантазию и сообщил, что военные лагеря российской армии на границе с Украиной стоят полупустые и только на спутниковых фото выглядят грозно. Причем, по словам лидера парламентских "слуг", все это сообщила ему украинская разведка.

В общем-то, прозвучало образно и даже успокаивающе – для тех, кто лишь краем уха слышал о том, что происходит на украинско-российской границе. Но для тех, кто получает информацию не только от "украинской разведки" в трактовке Арахамии, очевидно, что он сказал полную глупость, поскольку на границе нет ни полупустых, ни заполненных мобильных лагерей российской армии, а те базы размещения войск РФ, о которых неоднократно писали, находятся в нескольких сотнях километров от границы. Но с этими нюансами украинская разведка Арахамию, видимо, не ознакомила.

Впрочем, на самом деле не так важно то, какие аргументы выдумал парламентский "слуга" номер один, как сам факт: уже вся Зе-команда получила разнарядку опровергать "российское вторжение". Что в переводе с эзопового языка означает: Зе-власть продолжает сопротивляться внешнеполитическим планам США. И это становится совсем интересно, поскольку получается, что стратегических союзников у Украины во внешнем мире не осталось вовсе.

Почему Рада вспомнила о НАТО?

Верховная Рада на своем первом послепраздничном заседании проголосовала за собственное обращение к ООН, Европарламенту и властям государств всего мира, в котором призывает их всех сопротивляться "военному шантажу" России и не поддаваться на ее требование о не расширении в НАТО.

Судя по тому, что это первое внешнеполитическое заявление парламента на новой сессии, ему придавалось большое значение. Хотя из контекста происходящего очевидно, что оно просто устарело. Сегодня никто уже даже не вспоминает о НАТО, речь даже не идет о том, поможет Украине кто-то или нет, вопрос только в том, нападет Россия или нет.

Но украинская власть продолжает делать вид, что ее не касается. В заявлении парламента до сих пор говорится о том, что "военным шантажом" занимается Россия – только для того, чтобы не отвечать на главный вопрос: почему Запад нагнетает ситуацию вокруг Украины и чего он хочет. А хочет он, как писалось выше, урегулирования отношений с Россией, которая в случае Украины, возможна лишь при условии реализации Минских соглашений.

Полицией по ФОПам: почему власть не отказывается от кассовых аппаратов

Что касается парламента, то он вчера больше говорил не о принятом заявлении, а о том, что происходило за его стенами. Вчера там собрались несколько тысяч представителей малого бизнеса, требовавших отмены налогового законодательства, которым были введены обязательные кассовые аппараты.

Когда этот закон принимался, речь шла об абстракции, и на протесты ФОПов мало кто обращал внимание. Но с нового года началась практическая реализация, и стало ясно, что обязательные кассовые аппараты несут угрозу закрытия для миллионов малых предприятий. Вместо того, чтобы способствовать легализации торговли, это требование привело к тому, что сотни тысяч торговых точек отказались от оплаты картами – чтобы не платить штрафы за использование терминалов без кассовых аппаратов. А кассовые аппараты в большинстве этих точек установить невозможно.

Но эту норму власть отменять не хочет. Поэтому вчерашний митинг малого бизнеса был не дежурной акцией, а реальным протестом, едва не приведшим к штурму здания парламента.

Ответ власти оказался жестким: полиция не просто сдерживала протестующих, но и сама их атаковала, задержав десятки малых предпринимателей. Однако таким образом можно решить проблему конкретного протеста в конкретный день, но не проблему, угрожающую самому существованию ФОПов. А ее власть решать не хочет.

Вслед за газом – бензин

Подорожание продуктов питания из-за роста газовых тарифов, суда по всему, окажется не единственной проблемой для украинцев. Второй проблемой, ведущей к тому же результату, станет повышение цен на бензин, которое уже началось. С начала года ценники на заправках выросли на 3 гривны, и это самый серьезный рост со времени обвала нацвалюты в 2015 году.

Основная причина подорожания бензина – рост мировых цен на нефть, которые уже вернулись к показателям 2014 года. А причину номер два создают внутри страны, где с нового года гривна просела более чем на 5% и пока останавливаться не собирается.

Все эти факторы означают, что цены на продукты питания будут расти и дальше, несмотря на все решения правительства по их регулированию. И в рамках нынешней политики у власти нет рычагов, чтобы остановить рост цен.

Безусловно, на мировую цену нефти Украина повлиять не может. Но остановить отток иностранных инвестиций, начав реализовывать Минские соглашения, может. И снизить цену газа, подписав прямой контракт с "Газпромом", – может. Вот только не хочет.