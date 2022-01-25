В Белом доме считают, что позиция официального Киева по поводу отсутствия угрозы эскалации ситуации со стороны России идет вразрез с реальными действиями РФ на границе.

Об этом заявила на брифинге 25 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов попросил Псаки прокомментировать слова официальных лиц Украины, в частности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного вторжения России.

"Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим - разную подготовку, в том числе российских военных на границе", - ответила Псаки.



Также она добавила, что со стороны Москвы продолжается агрессивная риторика.

"Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе", - сказала она.

Ранее "Страна" писала, что судя по заявлениям чиновников после первого в 2022 году заседания СНБО складывается впечатление, что Банковая не верит в сценарий нападения России, о котором громко кричат американцы. И это ставит в глупое положение Вашингтон, Лондон и их сателлитов, которые продвигают концепцию скорого "вторжения".

Также мы рассказывали, что страны Европейского Союза не могут прийти к единому мнению относительно того, что именно считать вторжением Москвы в Украину и в ответ на какие действия России должны быть введены новые санкции.