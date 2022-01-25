Народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко прокомментировал заявления вокруг возможного вторжения России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Яременко заявил, что "западные партнеры", а не россияне играют с Украиной в "психологические игры с эскалацией".

"Это усложняет реагирование - потому что никто не собирается преуменьшать угрозу от вражеских солдат и техники, и никто из официальных лиц не может позволить себе публично одернуть американцев за чрезмерное информационное и психологическое давление (хотя бы потому, что их игры сопровождаются все же поставками вооружений)", - написал нардеп в Facebook.

Также, по словам Яременко, в стране сейчас нет централизованного "штаба информационной войны", поскольку "мы не решаем задачу, а делим бюджет".

"В общем, похоже, что раздувание западными СМИ паники о "российском вторжении" начало оказывать вполне определённый эффект - все большая часть украинского общества начинает видеть в "западных партнёрах", не источник поддержки, а источник угрозы стабильности страны. Что в общем-то объяснимо - количество фейков со стороны западных СМИ и официальных лиц уже тотально зашкаливает. Чего стоит лишь "оккупационное правительство Мураева", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, многие западные СМИ пишут о возможном вторжении РФ в Украину. Также в МИД уже назвали четыре страны, которые эвакуируют свои посольства из Украины на фоне военных угроз.

Вместе с тем, секретарь СНБО Данилов заявил, что подготовки России к вторжению в Украину он не видит.