После прошедшего сегодня, 24 января, первого в этом году заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины секретарь СНБО Данилов ещё раз сказал, что "нет такой ситуации, о которой сейчас все говорят", имея в виду слухи об угрозе вторжения России.

Данилов снова опровергает скорое "вторжение" России, о котором каждый день говорят на Западе.

"Мы не видим сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ... Я об этом говорил еще с 30 октября", - сказал секретарь СНБО.

При этом секретарь СНБО заявил, что паника "разжигается в СМИ не только страны-агрессора, но и других стран". Банковая намекает, что США и их союзники нагнетают панику (при том, что Россия как раз опровергает планы вторжения).

Алексей Данилов также заявил, что из Украины нет активного выезда представителей иностранных посольств.

По словам Данилова, на сегодняшний день только три страны заявили о частичной эвакуации - США, Британия и Австралия.

Напомним, что секретарь СНБО Данилов на сегодняшнем брифинге сделал два взаимоисключающих заявления.

Также мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге СНБО заявил, что угроз экономике нет, а те, кто говорят обратное - дезинформаторы.

Кроме того, глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров после заседания Совета национальной безопасности и обороны прокомментировал масштабную кибератаку на сайты госслужб и госсервисы, случившуюся 14 января.